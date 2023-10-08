北市警昨日在桃園破獲四海幫海潤堂堂主鍾明靜在桃園等3處據點，查獲8把長槍、37把短槍以及1900發子彈，其中赫見市價60萬元的AR9衝鋒槍，實際上，鍾嫌早已因涉及槍砲案件入監，但因服刑時發現有腦瘤而保外就醫，未料仍暗中提供幫中份子這批強大軍火。實際上，鍾嫌在警方眼中早已不陌生，他過去曾是一名專教繪畫的美術老師，後來轉當刺青師傅，卻也因此和幫派份子熟識後，走上幫派不歸路。

警方查獲45把長短手槍及1900發子彈。（警方提供）

北市警方指出，保外就醫的海潤堂鍾姓堂主，原本是1名美術老師，後來加入四海幫跟隨已故大哥賈潤年，平時以刺青店為掩護，私下從事走私軍火，暗中為幫眾提供火力支援。

警方日前接獲線報，鍾男仍持有大批槍械，雖然不用再出面打打殺殺，但私下疑似為堂口保管、調配軍火，經連月追查5日發動攻堅，在桃園等3處逮捕鍾嫌，陸續起獲8把長槍、37把短槍以及1900發子彈，火力驚人。

警方查獲的各式槍械中，有被憲兵特勤隊選用的AR9衝鋒槍，黑市價格高達60萬，另有1把罕見制式的滾筒式衝鋒槍，1次可填裝50發子彈，射速每分鐘高達700發。

鍾嫌警訊時避重就輕，推稱是多年前向已故友人取得，警方已將查扣槍枝送往鑑驗，除依槍砲罪將鍾送辦外，另擴大追查槍枝來源及是否涉及近年的槍擊案件。