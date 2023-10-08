Lefty to face Yordan? When will they learn. pic.twitter.com/8tENnEC4Gg — Houston Astros (@astros) October 7, 2023

美聯分區系列賽8日開打，東區冠軍金鶯在主場2比3不敵打線強大的遊騎兵，後者陣中有3位打者入圍今年的漢克阿倫獎，此戰遊騎兵先發打線有8人擊出安打，包括連續3戰表現亮眼的菜鳥伊凡卡特（Evan Carter）。分區系列賽為五戰三勝制，另一場由太空人6比4戰勝中區冠軍雙城，美聯西區太空人、遊騎兵同日搶下首戰勝利。

太空人派出老兄弟韋藍德（Justin Verlander）主投6局無失分奪勝，老夥伴「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）貢獻首打席全壘打，以及猛將阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）雙響炮助威。雙城普蘭柯（Jorge Polanco）、路易斯（Royce Lewis）第7局「背靠背」全壘打追回4分，但未能翻盤。

遊騎兵21歲外野手卡特9月初才登上大聯盟，23戰繳出驚人的打擊率0.306、攻擊指數1.058，直接被球隊選進季後賽。卡特連續3場季後賽都有上壘，包括外卡兩場勝利（淘汰光芒），寫下大聯盟罕見紀錄，成為22歲以下第一人。此戰卡特獲得兩次保送，還有關鍵的1分打點二壘打，3場比賽的攻擊指數高達2.500之譜。

金鶯桑坦德（Anthony Santander）轟出陽春炮，但只夠抵銷遊騎兵賈許楊（Josh Jung）的陽春炮。金鶯日籍投手藤浪晉太郎下顎受傷，未被登錄在出場名單，他季外即將揮別球隊前進自由市場。