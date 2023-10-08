以巴開戰

在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列南部發動突襲，在不到1天導致450人喪生後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，將痛擊這好戰組織，讓它付出空前代價。

綜合外電7日報導，哈瑪斯武裝分子不僅發動突襲，在戰爭局勢進一步惡化之際，還在以色列街頭挾持了數十計老弱婦孺作為人質。恐怖的錄影畫面顯示，這些人質一身是血和瘀傷，雙手大都被反綁在背後。此外，哈瑪斯說，已俘虜了大批以色列軍人，但這並不包括俘虜的平民在內。以色列軍方發言人說，在哈瑪斯突襲以南後約12小時內，戰鬥持續在22個地點爆發。

尼坦雅胡周六晚嚴厲警告哈瑪斯，將會打敗他們，但說這場戰爭需要時間。在以色列遭遇半世紀來前所未有的突襲後，他說，以方將為這黑暗的日子採取強有力的報復。尼坦雅胡並承諾，將會把加薩「夷為平地」，並要無辜的巴勒斯坦人立刻離開。

以巴開戰

哈瑪斯（Hamas）武裝分子挾持以色列人質

以巴開戰，哈瑪斯挾持以色列人質

在這場激戰中，單是以色列就至少有300人死亡，超過1,500人受傷。尼坦雅胡宣布，以色列已與巴勒斯坦武裝分子「開戰」，並會和任何傷害俘虜的人「算帳」。另一方面，在加薩走廊有超過200人喪生、1,600人受傷後，哈瑪斯則要求阿拉伯和伊斯蘭國家，加入攻擊行動，而聯合國已宣布，8日將召開安理會緊急會議。