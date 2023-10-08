在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列南部發動突襲，在不到1天導致450人喪生後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，將痛擊這好戰組織，讓它付出空前代價。
綜合外電7日報導，哈瑪斯武裝分子不僅發動突襲，在戰爭局勢進一步惡化之際，還在以色列街頭挾持了數十計老弱婦孺作為人質。恐怖的錄影畫面顯示，這些人質一身是血和瘀傷，雙手大都被反綁在背後。此外，哈瑪斯說，已俘虜了大批以色列軍人，但這並不包括俘虜的平民在內。以色列軍方發言人說，在哈瑪斯突襲以南後約12小時內，戰鬥持續在22個地點爆發。
尼坦雅胡周六晚嚴厲警告哈瑪斯，將會打敗他們，但說這場戰爭需要時間。在以色列遭遇半世紀來前所未有的突襲後，他說，以方將為這黑暗的日子採取強有力的報復。尼坦雅胡並承諾，將會把加薩「夷為平地」，並要無辜的巴勒斯坦人立刻離開。
在這場激戰中，單是以色列就至少有300人死亡，超過1,500人受傷。尼坦雅胡宣布，以色列已與巴勒斯坦武裝分子「開戰」，並會和任何傷害俘虜的人「算帳」。另一方面，在加薩走廊有超過200人喪生、1,600人受傷後，哈瑪斯則要求阿拉伯和伊斯蘭國家，加入攻擊行動，而聯合國已宣布，8日將召開安理會緊急會議。
文章來源：Netanyahu vows to turn Gaza into 'rubble': Israeli PM tells Palestinians to 'leave now' and says Hamas will pay an 'unprecedented price' after they kidnapped grans and launched shocking attack that has left hundreds dead on both sides
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。