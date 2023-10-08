社區多種病毒齊發，原本9成都發生在2歲以下嬰幼兒的呼吸道融合病毒（RSV），竟然在國中生間大流行，小兒科醫師陳信宏表示，一名國二男學生反覆發燒，就醫時做了流感、腺病毒、新冠肺炎篩檢，但結果都是陰性，直到做呼吸道融合病毒（RSV）快篩才確診，他說最近有非常大小孩發燒和咳嗽，不少是感染呼吸道融合病毒，提醒有發高燒情況要速就醫。

呼吸道融合病毒（RSV）是兒童常見的病毒，主要感染5歲以下兒童，當中有高達9成的病患是2歲以下的嬰幼兒，但陳信宏前天（6日）於個人臉書粉專指出，一名國二男生反覆發燒，到診所做流感、腺病毒、新冠肺炎篩檢，結果都呈現陰性，最後做呼吸道融合病毒（RSV）檢驗，快篩試劑才確診。

陳信宏說，最近有非常多的大孩子有發燒及咳嗽症狀，大多是呼吸道融合病毒；他說，呼吸道融合病毒感染會有5大症狀，包括發高燒、反覆發燒、有很多痰、劇烈咳嗽，甚至會咳到想吐等，若有發高燒症狀，一定要到診所給醫師檢查，確定病因才能對症治療，。

根據衛福部豐原醫院網站資料，RSV主要是經由感染者咳嗽、打噴嚏或說話散布的飛沫， 接觸到其他人的眼結膜、鼻黏膜或口腔等而傳染。也可以藉由直接接觸到感染者的口、鼻分泌物或是間接接觸到環境中受呼吸道融合病毒汙染之表面或物體， 再觸摸到眼、口、鼻等處而傳染。