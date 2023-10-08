民進黨總統參選人賴清德日前出席活動時，喊出「送蕭美琴進總統府」，讓外界認為其副手人選已呼之欲出，對此，駐美代表蕭美琴今日做出7字回應。

賴清德6日在花蓮為立法委員參選人張美慧造勢時，詢問支持者是否有推薦的副手人選，台下高喊「蕭美琴」；賴表示，「蕭美琴也美麗、張美慧也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好。」

蕭美琴今於華府參加僑胞國慶活動，接受媒體採訪時指出，自己曾在花蓮縣服務10年，鄉親是出於人之常情想念她，且她目前的工作很多，正全力推進台美關係，對於其他政治話題「我現在沒有評論。」