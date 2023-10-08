抵達醫院急診室。（照片 / 蘆洲警分局提供）

八里區五福神將會9月29日舉辦30周年繞境，當日天氣炎熱，該繞境另舉辦親子踩街活動，邀請民眾徒步走八里、體驗風土民情，期間一名男童突發熱痙攣，員警經察隨即通報，並協助開道送醫，緊急送醫後幸無大礙，孩童父母對於警方救命之恩則致以誠摯感謝。

蘆洲警分局指出，當日氣溫高達33度，參與人數多達800民眾，為維護活動安全，當日一共編排近90名警力，執行安全維護勤務，編排交通疏導、安全維護、蒐證約制、後勤補給等編組，並自早上8時至晚上10時進行全時掌握。

執行交通疏導員警察覺踩街隊伍有民眾需協助，猜測天氣悶熱，導致小孩熱痙攣，隨即通報勤務指揮中心指派現場預備警力前往協助，巡官謝宜庭、警員李長銘駕駛巡邏車鳴笛，將該孩童及其父母一同送往淡水馬偕醫院就醫，經診療後已無大礙。

蘆洲分局督察組巡官謝宜庭呼籲，民眾若有需急難協助情形，可撥打110或119請求協助。