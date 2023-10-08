女星賈靜雯與男星修杰楷結婚近8年，生下兩個女兒，家庭生活美滿；而出道多年的她，近年演出多部戲劇作品成績亮眼，之後她因參加《乘風2023》，人氣再度攀升，更接獲不少精品代言；然而，昨（7）日迎來49歲生日的她，依舊忙於工作，但老公修杰楷卻帶著孩子們充當「人肉快遞」，和劇組一起悄悄準備驚喜，讓她相當感動。
賈靜雯在7日迎來49歲生日，她也在社群平台分享生日的喜悅，她坦言，原不打算過生日，但修杰楷竟帶著孩子充當「人肉快遞」，與劇組人員偷偷準備驚喜為她慶生。
其中大女兒梧桐妹以及弟弟的全家福禮物，讓她看到後差點落淚「今年的我收穫滿滿，應該說這幾年的我真的好多經歷是那麼夢幻跟真實⋯我只有感謝！才能更踏實的擁有。一切都是最好的安排！」
然而，賈靜雯曬出的照片中可見，她身穿紅色服裝搭配耳環，手拿一支星星造型的仙女棒閉著眼睛許願「願祝福我的大家珍惜所有的人事物，愛地球珍惜資源不浪費。怎麼願望越許越多？希望願望全部實現」文章曝光後，許多粉絲湧入貼文留言區給予她祝福，更大讚她的凍齡美貌。
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