美國知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye），去年與美國話題名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）結束7年婚姻後，即傳出與建築師比安卡（Bianca Censori）舉行婚禮。有消息指出肯伊要求愛妻「永遠不要說話」，並制定了一套生活規則，藉此控制她的衣著與飲食，而他自己不需遵守。
日前外媒拍到兩人在義大利坐船時，女方疑似用嘴幫忙解決性需求，引發當地人撻伐，這次兩人遭到《每日郵報》揭露，自從他們交往後，人們發現女方的衣著造型與過往相差甚遠，似乎是在配合肯伊的愛好，有知情人士指出，比安卡不再有自己的想法，幾乎無條件服從自家老公，「肯伊對比安卡有一套規則，其中包括永遠不要說話，穿他想讓她穿的衣服」，而他不知道用何種方法讓比安卡相信他們擁有「皇室地位」，不過這些生活規則並非雙向，肯伊要求妻子鍛鍊，但自己卻不需要。
比安卡還被爆出嫁給肯伊後，她切斷了大部分的朋友與家人聯繫，「她的一些朋友終於能夠聯繫到她，但她沒有興趣說話，也沒有興趣了解任何人對她的擔憂」，當她的朋友試圖關心她的生活，她把所有人拒於門外並叫他們滾，比安卡認為朋友只是在嫉妒她的「明星身分」。
該知情人士透露，比安卡相當富有社交魅力以及心直口快，但現在她陷入了肯伊的掌控，肯伊試圖將她變成下個金卡戴珊，「不同之處在於，當金和肯伊在一起時，他在時尚界受到尊重。從那以後他就失去了這種尊重。」
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