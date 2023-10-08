不少人為了工作北漂打拚，一名男子表示，朋友北漂到台北工作，接近4萬的月薪幾乎被房租、網路、水電等開銷吃掉，月花2萬多，幾乎沒有多餘的金錢儲蓄，讓他質疑「在台北薪資不到4萬，是不是只能吃土？」貼文吸引一票網友分享省錢方式，如戒手搖飲、買超商愛珍食、多搭乘大眾運輸等，即可省下不少花費。

原PO近日於PTT八卦板指出，朋友北漂一個月薪資3萬多、接近4萬元，大部分的薪水都被房租、網路、水電及其他生活開銷壓縮，月花費2萬多，生活壓力非常大，每個月只能存勉強存幾千元。

朋友向原PO表示，唯有在公司發年終獎金或其他分紅獎金時，才有多餘的錢和女友計畫出國，讓他感嘆台北是個高消費的城市，「在台北薪資不到4萬元怎麼活啊？」

貼文釣出不少網友分享省錢撇步，「建議記帳，才可知道錢花去哪裡」、「戒手搖飲，只喝白開水」、「租雅房就好、搭大眾運輸工具、衣服買大賣場的就好」、「鎖定超商愛珍食」、「可和女朋友一起分攤房租，兩個人花費應該會比較少」。