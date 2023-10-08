日、韓是台灣人最愛出國旅遊的地點，但一名男網友日前到韓國，拍下當地街景PO上網抱怨「去韓國總覺得好像沒出國」，引起一票人共鳴，直呼「也太像了台灣」、「這條路前面右轉我家就到了」。

原PO日前在臉書「爆廢公社二館」PO出韓國街景照，直言好像在台灣，「去韓國總覺得好像沒出國」，從照片中能看見，人們走在馬路上與汽車爭道，車子直接停在路邊，沒有設人行道，店面招牌雜亂，彷彿身在台灣。

還有人貼出首爾弘大的街景，讓網友驚訝以為是高雄新崛江。(翻攝自爆廢公社二館FB)

韓國街景照一PO出後，立刻引起網友討論，「這條路好台灣」、「我以為這是苗栗」、「韓國真的不適合旅遊，完全沒有特色，跟逛台北市一樣」、「街道跟台灣沒啥兩樣」、「還真的滿台灣的，尤其那個狗皮藥膏路面」、「韓國明洞就是大幾倍的西門町」，還有人加碼分享首爾弘大的街景，讓網友們看了更眼熟「乍看以為高雄新崛江呢！」

但也有人反駁，「你確定？一直爬坡的地方大概也只有韓國才有，光這點就差多了，雖然跟台灣很像」、「還是要看景點啦」、「韓國烤肉是真的好吃」、「冬天去就有出國的感覺了」、「不會啊，路上很少看到機車」。