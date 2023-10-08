明揚工廠大火造成4名勇消殉職，6日於屏東縣立體育館舉行聯合公祭及追思會，火災發生後第一時間誤稱消防員射水引發爆炸的屏東縣消防局長許美雪，在公祭結束後請辭獲准，轉任縣府參議。對此，有國民黨議員痛批，該有的懲處在哪？消防員工作權益促進協會顧問朱智宇更忍不住說，「他媽的許美雪也太硬了吧？」

在這次明揚工廠大火事件，許美雪被批評沒有消防專業、外行領導內行，她在6日公祭後以個人規畫為由請辭獲准，由於許為事務官，辭去消防局長後轉任縣府參議，遺缺由副局長李彬正暫代。

針對此事，國民黨屏東縣議員陳揚在臉書列出《公務員懲戒法第9條》提到的9項公務員懲戒處分，分別為1.免除職務、2.撤職、3.剝奪、減少退休（職、伍）金、4.休職、5.降級、6.減俸、7.罰款、8.記過、9.申誡，他說知道許美雪是事務官，但該有的懲處在哪，「結果只是調任參議，一樣坐領高薪。」

另外，朱智宇則於臉書表示，「他媽的許美雪也太硬了吧？」他提到桃園敬鵬大火之後，時任桃園消防局長胡英達直接請辭獲准，沒有聽過說再去哪邊任職，「還有事務官三個字就免了吧，以為這樣大家就會可憐你嗎？」