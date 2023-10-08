女星陳喬恩2022年和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）結婚，小倆口總是形影不離，日前還遠赴土耳其慶祝相識4周年，陳喬恩稍早則感性提到戀愛觀，而總是不吝嗇分享辣照的她，則曬出穿深U、露蠻腰洋裝美照，好身材全都露。

陳喬恩一早在微博發文：「看到一段文字寫著：愛是零食、不是糧食，你什麼時候來，我都不會餓死，～～有趣的話～～我的強大，就是我的自主和自由」，陳喬恩喊曝戀愛觀，更顯她的自信和魅力。

同時，陳喬恩也曬出一系列遊土耳其美照，她身穿深U、露蠻腰黑色洋裝，美胸和小蠻腰呼之欲出，好身材相當不科學，完全看不出是44歲的熟女，美照吸引網好奇：「姐穿這樣出去玩，都曬不黑哦」，還釣出陳喬恩回應：「防曬噴一堆、打傘」。

陳喬恩和曾偉昌2019年在戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》結緣，兩人在去年3月低調結婚，並一起上實境秀《妻子的浪漫旅行》分享婚後互動，陳喬恩感性提到，戀情曝光後收到不少祝福，但也有惡意批評，這也讓她坦言，如果能重來，她不會公開戀情。