警消和搜救犬組成搜救隊伍進行地毯式搜索，終於在8日中午12時43分成功尋獲婦人。（新竹市消防局提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市1名80多歲婦人5日下午在竹市南大路一帶走失，因婦人罹患失智症，加上天色昏暗情況緊急，新竹市消防局獲報後立即成立指揮站，共動員64人次消防人員、48人次義消人員、警察8人次及3隻搜救犬，歷時3天終於在昨天下午找到人，所幸婦人身體無大礙，也送往醫院檢查。

消防局於10月5日晚間9時多接獲民眾報案，1名8旬婦人於當日下午在新竹市南大路一帶走失，因婦人罹患失智症且天色昏暗情況緊急，消防局立即展開搜索行動，然而搜索範圍過於廣大，5日共動員14人次搜索，仍沒找到婦人。

10月6日上午6時多，消防局加派25人次消防人員、7人次義消人員、員警5人次，啟動第一階段分區搜尋行動，將約30公頃區域分割為14區，並利用搜救犬、無人機以及繩索救援搜索，也特別關注坡坎、排水溝、客雅溪沿岸等難以步行或廣大的地區，但仍未能尋獲老婦。

因此，消防局、市警局於昨日再度加派消防人員25人次、義消人員41人次和員警3人次，以人力和搜救犬組成搜救隊伍，地毯式搜索，搜索範圍覆蓋各分區，終於在8日中午12時43分成功尋獲婦人。

消防局也指出，老婦因患有失智症，自行行走至失踪地點已距最後監視器畫面向上山坡100公尺、距離自家約950公尺處，已耗盡體力。所幸經緊急救援評估，老婦意識清楚，生命徵象穩定，消防同仁也立即給予氧氣、毛毯保暖，也將婦人送往醫院檢查。

市長高虹安得知此事後，每日關心搜救進度，尋獲婦人後也特別叮囑消防局，注意婦人的身體狀況，她也感謝搜救團隊的努力及犧牲假期無私奉獻，順利並圓滿完成任務，維護城市的公共安全。