在陸軍步兵第203旅同一連服役的4名一兵，在今年1、2月間，發現以工業醋滴入COVID-19快篩試劑上，可以讓試劑出現兩條紅線陽性反應，於是相約在休假期間，各自在家偽造染疫試劑，同時向部隊請假獲准6天，但事後長官覺得有異，經調查後才發現是騙局一場，於是移送憲兵隊法辦，法官審理後認定，4人意圖免除職役詐偽罪均判1年，其中一人因另案服刑，其他3人則獲緩刑。

根據判決書，4名服役於陸軍步兵第二０三旅的一兵，根據疫情當時之中央疫情指揮中心規範，如因感染法定傳染病COVID-19，且經篩檢陽性確診者，需至少居家隔離5日，5日後快篩陰性或距解除隔離日已達7日，可解除相關隔離措施。

未料四人為了貪圖放假，竟在於民國112年1、2月間，趁著放假回家時，利用工業醋滴入COVID-19檢測快篩試劑上，使快篩試劑產生2條紅線偽陽性反應，接著拍照回傳部隊主官，謊稱染上COVID-19，因此獲得7天隔離假。

事後部隊發現4人同時染疫過於巧合，經調查後發現竟然是偽造試劑結果，於是移請憲兵隊偵辦。法官審理後，審酌四人於行為時為現役軍人，未能遵守軍紀，竟均意圖免除職役，而以偽造COVID-19檢測快篩試劑之檢測結果詐偽手段，使服役單位陷於錯誤而准予請假，據以免除於請假之職役，影響國軍戰力之整備，並致生損害於服役單位對於人員管理之正確性，均判刑1年，並宣告緩刑。