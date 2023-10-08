國慶日將至，國民黨高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）立委參選人李明璇今（8）日到君毅正勤社區走訪時，遇到一名阿姨稱其4歲孫女說國慶是「慶祝台灣國的生日」，並透露是幼兒園老師教的。這番話讓李明璇聽完後無奈地笑了，並感嘆「見多了」。

前總統馬英九2日批評蔡英文政府從前年開始，將雙十國慶英文名稱改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣」變成國家名稱，是不折不扣的台獨，因此拒絕出席今年國慶大會。此事引發諸多議論，為喚醒國人對國旗的重視，國民黨台北市議員徐巧芯發放十萬支國旗活動，李明璇日前也公布與競選團隊共同精心拍攝的《國旗歌》，盼藉此喚醒大家的愛國心、對旗幟的尊敬。

李明璇今則在臉書提到，她一早到君毅正勤社區，此處為舊地改建的眷村，算是非常有國慶氣氛的地方，其中有位阿姨生氣地向她表示，其4歲孫女說「國慶是慶祝台灣國的生日」，並透露是幼兒園老師教的，這番話讓李明璇聽了只能無奈笑笑，並感嘆「說實在也見多了」。

李明璇表示，她有教導自己1歲多的女兒認識國旗、國家，並坦言沒把握她懂不懂，但愛國心和對國旗的尊敬，確實需要從小教育。李明璇強調，拿國旗也不是國民黨支持者才有的行為，是所有人自然而然的愛國心，對旗幟的尊敬，因為看到國旗，就是看見「我的國我的家」。