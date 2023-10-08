87版《紅樓夢》被許多觀眾視為經典之作，許多角色令大眾印象深刻，其中由張莉飾演的薛寶釵為人津津樂道，被稱為史上「最美薛寶釵」，她淡出演藝圈後便轉往商界發展，深諳投資之道的她，靠著房地產大賺一筆，作風低調難得在中秋佳節於社群上曬出近況，粉絲們看到她的凍齡美照紛紛大讚超年輕。

據了解，87年版的《紅樓夢》導演王扶林對選角要求嚴格，他希望每位演員都必須在形象氣質上與原著角色緊密契合，為此他多次綜合考察每位演員的個性、才藝以及演技的深度，並對角色進行多次調整。而當時飾演薛寶釵的張莉，其實是個偶然而巧妙的差錯。她之前是個文藝兵，參加面試時卻意外引起了角色老師的注意。經過一番篩選和培訓，最終成為了劇組中獨一無二的薛寶釵。

除了《紅樓夢》外，張莉還出演過《阿星阿新》、《家春秋》、《戰爭插曲》、《聊齋》等作品，之後張莉赴加拿大留學深造，並憑藉著先前演出薛寶釵的名氣，拿下了電影《浮雲》的出演機會，這部電影獲獎無數，之後她轉戰商界，事業經營的風生水起，有人保守估計她的資產過億。

如今張莉旅居海外，她難得在中秋佳節曬出美照祝福大家團圓快樂，只見照片中的她仍然膚白貌美，五官精緻，保養得宜完全看不出歲月的痕跡，凍齡容顏讓大家紛紛讚嘆幾乎跟當年一模一樣。