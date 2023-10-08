高雄楠梓警方與警友會近來持續關注罹患白血病的小雅（化名）的一家人，買營養品探視小雅。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄住在楠梓後勁地區患有先天性慢性骨髓性白血病的15歲少女（小雅，化名），她於今年3月與母親發生車禍受傷住院，楠梓後勁所長廖良祥得知後，不忍少女生活陷入困頓，暖心號召後勁地區熱心人士共13人募資50萬元，協助這家庭度過生活難關，令其母親與奶奶充滿感謝。

小雅的母親於今年8月10日到後勁派出所領取寄存信件時，因面有難色被值班員警察覺，在員警主動關懷下，得知母女於年初發生車禍後，母親因傷無法工作，而少女患有先天性血癌，今年5月雖然獲得長她6歲的胞兄配對成功捐贈骨髓幹細胞並完成移植，但後續費用仍相當困難。

警員得知後立即與所長廖良祥商量對策，廖良祥找了後勁警友站長林柏維。眾人覺得這個忙一定要幫，因此共有13人一起出資50萬元，幫助血癌少女及生活困頓的母親渡過難關。

廖良祥與林柏維受訪時都說，在人生路上時常受貴人幫助，此次聽聞血癌少女家庭困境後，就發自內心想幫忙度過難關，希望年輕生命能把愛延續。且幫助弱勢後感到「施比受更有福」，後續會持續關注小雅一家人，也祝他們身體健康、平安。

林柏維還透露，他自小家中家境勉持，對貧寒弱勢家庭深有感觸，如今事業小有成就，所以想要回饋地方，平時除了與後勁志工團隊探視送暖獨居及貧寒家庭外，也會與友人共同募款捐贈物資給孤兒院、幼兒院、老人院，以及貧寒家庭等。