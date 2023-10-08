女星Mei（邱馨葦）和陳櫻文（布丁姐姐）是好閨密，而日前兩人在節目中談及過去兩人大吵的事情，Mei透露，自己在陳櫻文的幫助下開直播團購，不過成績越來越好時，陳櫻文卻因為一時調適不來心情，導致兩人大吵甚至詛咒生死，最後靠著陳櫻文老公大夫才和解。

Mei日前在《小姐不熙娣》中提到，起初她在陳櫻文主動幫忙下加入直播團購，從廣角鏡使用到如何開播都是陳櫻文手把手教學，但陳櫻文發現Mei直播業績越來越好「有一次她業績3、400萬是1、2天就達到，我團購7、8天還不到三分之一，她還是沒Care到我的狀態」。

直到有次Mei同樣在與陳櫻文分享直播狀況時，陳櫻文爆氣「怎樣？妳業績好了不起是不是？妳以後都不要跟我講業績，囂張了」，更一氣之下將16萬人追蹤的粉絲專頁刪除，兩人後來也因此大吵一架，Mei當時還發毒誓「如果我是故意在妳面前炫耀的話，我出去被車撞死」。

怎料，陳櫻文竟回「那我覺得妳真的要小心，因為妳出去一定會被車撞死」此話一出，讓一旁的小S嚇傻；最後是陳櫻文的老公大夫出面安撫老婆情緒，並在開導後，陳櫻文主動傳了一張哭紅雙眼的自拍給Mei看，兩人才順利和好。