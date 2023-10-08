蔡俊榮表示，近年來台流影視旋風持續席捲亞洲市場，好評聲量更是不斷，如遠傳推出的「你的婚姻不是你的婚姻」，不僅在國際影音平台NETFLIX影響力持續看俏，於本土影音平台遠傳friDay影音上創下史上台劇最高觀看人數新紀錄，「影視是能直觸人心的內容之一，直接反應生活、文化、思維、創意」蔡俊榮指出，影視發展的必須是台灣、亞洲、全球市場的串聯，加上優質的網路串流平台推播出去，才把能餅做大，形成「品質、收視、營收、資金、觀眾滿意」的正向循環。

與文化部常務次長徐宜君談論台流影視如何扎根高品質本土內容時，蔡俊榮也提出「發揮本土文化獨特性、加速內容產業國際化、提升作品海外能見度」三大方針，讓電信服務、影音平台在「5G影音內容x串流平台」密不可分的時代，肩負起台灣影視發展的重責大任。同時在「發揮本土文化的獨特性」上， 挖掘台灣在地故事的多元樣貌、發展原創內容，融入風土人情，藉由影視共同編織文化記憶，將動人的在地故事推廣至全世界，使台灣文化內容在全球市場上獲得高度的關注。

此外，「加速內容產業國際化」方面，則與國際知名製片公司合作，從規劃端就融入台灣文化元素，如遠傳攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業三大國際重量級團隊成立「米神國際」與韓國娛樂集團CJ ENM合作華文版作品《火星上的維納斯》正於遠傳friDay影音熱播中，近期也籌備被譽為2022年度最暖人生韓劇《我們的藍調時光》全新華語版；除了華語劇外，「米神國際」也積極投資一部由台日一線導演及男女演員合作的電影，預計在明年上半年於日本及台灣盛大發行。而在「提升作品海外能見度」上，則是從購片變成「直接投資」，挹注範圍包含影視上中下游產業、製作公司、IP商機拓展，擁有優質影片作品，也擁有延伸版權效益。

事實上，遠傳friDay影音「以投代購」策略已大有斬獲，早先與公共電視推出的劇集「你的婚姻不是你的婚姻」，不僅達成Netflix以及國內外五大OTT平台共同聯播的壯舉，引起民眾廣大迴響，今年更得到今年金鐘獎十一項大獎入圍肯定，也同時入圍「亞太影藝創意大?」（Asian Academy Creative Awards)最佳單元劇等三項大獎。蔡俊榮期許，「以投代購」能引領各界更重視本土影音作品，也把好內容推向國際，乘著黑潮前進掀起全球台流。