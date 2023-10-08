台灣雲市集是由數位發展部數位產業署主導的計畫，主要在推動數位轉型和雲端服務的應用。該計畫的核心理念是鼓勵並扶持各行各業善用數位科技工具發展創新商業模式並提升營收，透過政府點數補助將使用雲端服務的門檻降到最低，利於打造美好企業新主張。本次特別表揚TOP20最受歡迎的雲端解決方案，也歡迎有數位轉型需求的中小企業在10/5-10/20線上SaaS博覽會期間下單。

鼎恒創辦人暨執行長簡士評表示，鼎恒以最完善的人資管理實戰經驗及導入服務，協助超過1,500家跨產業客戶進行人資轉型，期待未來幫助更多企業達成營運管理目標，使人資成為企業策略夥伴。鼎恒雲端人資系統適用於各行各業，可以滿足「成長型新創」混合辦公及人員倍數增長的管理需求，並具備因應「餐飲業」變形工時及跨店跨品牌人員調度與成本分攤、「跨國集團」合法合規及多語系、「外商公司」頂級的資安防護、「高科技製造業」津貼及加班誤餐費與年終獎金發放等多元的變動薪資計算需求。