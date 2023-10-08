OPPO A38搭載聯發科(2454)Helio G85核心晶片，在快取記憶體上效能全面升級，具有智慧調度性能，可智慧調節CPU、GPU 及記憶體的資源，經OPPO實驗室的測試成果，可保持長達36個月的流暢使用。

OPPO A38配置5000mAh大電量、搭載33W SUPERVOOCTM超級閃充，即使剩餘5%電量，僅需30分鐘即可充至51%電量，此外，搭配全天候AI省電模式，依據使用者習慣可調節應用程式使用、螢幕亮度等，協助用戶免於長時間必須攜帶行動電源的困擾。

照相方面，OPPO A38由上一代1300萬畫素躍升為搭載5000萬畫素AI主鏡頭，搭配F1.8光圈，大幅提升在昏暗環境下的拍照便利性，外加結合200萬畫素景深鏡頭輔助景深探測功能。另外，與前代相比，A38將儲存空間擴增兩倍，由64GB升級至128GB，同時支援1TB外接記憶卡擴充，以滿足高解析度照片、影片或是大量拍攝的影像等多樣儲存需求。

OPPO A38售價為5490元，即日起正式上市，於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定購物平台及經銷通路開賣，其中於OPPO體驗店和網路商店選購，登錄再享有1年延長保固。10月16日起於中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)等電信門市全面開賣。