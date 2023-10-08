台北市大直明水路今(8日)清晨6時許發生一起嚴重自摔車禍。一名外送員行經明水路時，疑因天雨路滑突然自摔，現場發巨響驚動一旁住戶，打開窗戶查看後發現騎士倒我在地，經報警後，消防隊員趕到場時已發現騎士無呼吸心跳，送醫後恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察中，目前初步判定為騎士自摔。

北市外送員自摔「人車噴飛」命危 ，住戶聽「轟然巨響」嚇得報警。(戴志揚翻攝)

轄區中山分局表示，民眾在6時許報案指出，社區外出現巨大撞擊聲響，經查看後發現一名外送員人車倒地。消防隊趕到場後發現騎士已無生命跡象，經送醫搶救後恢復心跳，但警方調閱監視器後發現,騎士疑似自摔，目前要仔細釐清各項跡證。