公鹿隊球星利拉德（Damian Lillard）正準備與妻子離婚，他剛被老東家拓荒者在大型交易案賣去公鹿，迎來事業與人生的重大轉折。利拉德與妻子凱拉（Kay’La Hanson）在2021年9月結婚，育有3個孩子。美媒報導離婚的原因與公鹿交易案無關，純粹是夫妻之間出現「無法修補的裂痕」，兩人在去年底分居。

對於公鹿的交易案，利拉德是缺乏心理準備的，他在廣播節目Sirius XM NBA Radio說：「我知道那有可能，但我不覺得這真的會發生，我不會說非常驚訝，但我肯定沒想到會這樣。」利拉德的首選是熱火，他後來提出願意考慮公鹿，沒想到公鹿出手快如閃電，找上太陽進行三方交易，兩個星期之後利拉德就在公鹿了。

至於妻子凱拉，利拉德曾經甜蜜地談起兩人的關係，他們在大學認識，比利拉德小兩歲的凱拉有房有車，起初是她在照顧利拉德。凱拉自述她的性格比較固執衝動，所以她欣賞利拉德的冷靜沉穩。如今要離開妻子與波特蘭，利拉德撰文感謝球迷多年的支持：「我不是向大家道別，而是後會有期，我成年以來的人生一直都在此地，我結識了許多畢生不忘的摯友。」