日前有女學生在中山大學座談會時，問了民進黨總統參選人賴清德貪污相關問題，卻因此遭側翼肉搜，引發外界熱議。對此，媒體人黃揚明預言，要是側翼再繼續發動攻擊，恐會讓中間選民更遠離民進黨，重演去年九合一大敗的慘況。

黃揚明昨（7）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，賴清德要女學生指出民進黨具體貪污事件的行為，是一種詭辯，「講得好像對方提不出來就是心虛」，但他也認為，在野陣營做得不夠好，他們應該在事發隔天就製作懶人包，列出民進黨「議員詐領助理費、台南議長賄選、88槍弊」等弊案，方便學生下次遇到賴時提問。

黃揚明認為，現在的年輕人對民進黨的執政有質疑，是一個很好的現象，因為這凸顯了他們沒被網軍、側翼洗腦。黃揚明也提到，年輕人大多是站在執政黨的對立面，如在前總統陳水扁爆發貪污案時，他們支持馬英九，但當馬政府末期執政不力時，他們又改挺總統蔡英文，因此，當年輕人開始懷疑現在的執政黨，他們就要非常謹慎。

最後，黃揚明也預言，現在許多側翼對該名提出質疑的女學生發動攻擊，恐會重演民進黨去年大選大敗的狀況，當時就是因側翼四處發動攻擊，結果讓更多的中間選民遠離民進黨。