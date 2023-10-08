一名60歲男子因拉血便、狂放臭屁半年而求診，本以為是痔瘡害的，但醫師直覺不對勁，一指診果然摸到邊緣呈現不規則的腫瘤，且當手指退出來時，上面都是血水及糜爛的分泌物和黏液，須緊急轉院開刀。醫師也提到，遇到放屁變臭的情形，可先試著增加蔬果量半個月至1個月，若持續未改善，務必盡速就醫檢查。

大腸直腸外科醫師鍾雲霓於《醫師好辣》節目中表示，該名60歲男子當初求診時是想做痔瘡手術，主訴拉血便、放臭屁長達半年，然而醫師一聽到「半年」這關鍵字，直覺不太對勁，因痔瘡不會令放屁變臭，懷疑可能有東西爛在腸道裡。

接著鍾雲霓便請患者躺下進行指診，手指才一戳入，就在近直腸處摸到一個邊緣呈不規則的直腸腫瘤。她提到，當時手指退出來後，上面都是血水及一些糜爛的分泌物和黏液，立刻安排患者轉院開刀。所幸，患者情況並非腸道被腫瘤吃穿，破到變成腹膜炎才來，經手術後也成功挽回一命。

藉由此案例，鍾雲霓提醒，若發現放屁變臭，可先嘗試增加蔬果攝取量半個月至1個月，腸道益生菌自然篩選變好，屁味也會逐漸變淡。一旦變淡，就可確認是日常飲食習慣不夠健康，多加留意即可。倘若努力數個月，臭屁依然沒有改善，就值得特別警覺，務必盡速就醫檢查。