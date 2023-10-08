北市刑大、中山分局及北投分局鎖定52歲四海幫海潤堂堂主鍾明靜，近日各從3處起獲45把長短槍及1900發子彈，槍枝價值130萬元。檢方向法院聲請羈押，桃園地院認為，鍾明靜雖犯罪嫌疑重大，但審酌其目前身體狀況，無羈押必要，因此裁定30萬元交保並限制住居。桃園地檢署檢察官則表示，鍾涉犯《槍砲彈藥管制條例》罪嫌重大，認為法官裁定交保有不當之處，向高院提起抗告。
桃園地院指出，鍾明靜曾涉案槍砲案入監，但因腦瘤獲保外就醫，除考量其本次遭逮後坦承犯行，同時審酌其身體健康因素，罹患心臟、肺部、腎臟、脾臟等疾病；且另前案經判刑確定後，原本於2021年4月20日入監服刑，礙於身體因素遭監所拒收，此部分則有電話紀錄為憑證，足認倘若將被告收押，對其身體健康恐生無法回復之損害。
桃園地院表示，鍾明靜持有槍械已遭警方扣押，已無繼續流入市面、危害社會之虞，同時審酌其身體健康因素，因此認為再無羈押必要，於是裁定30萬交保，並限制住居。
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