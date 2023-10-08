美豬「洗產地」事件如雪球般愈滾愈大，新北市衛生局本月啟動專案查核餐飲業者使用豬肉標示，累計查核83家，查獲其中3家業者未標示豬肉原料原產地，4家業者豬肉原產地標示不實，衛生局依法開罰並公布7家違規業者名單。

衛生局指出，新莊的饞食商行、八里的鍋台銘，豬肉原料原產地為加拿大，現場豬肉原產地均未標示；林口的阿洪廣西螺絲粉，豬肉原料原產地為美國也未標示；泰鍋古藝三峽北大店、三顧茅廬林口文化店現場豬肉原產地標示分別為西班牙、加拿大，但實際豬肉原料原產地都是台灣；好市鍋鶯歌國慶店、鍋潤發三峽店原產地標示為台灣，實際豬肉原料原產地都是加拿大。

衛生局表示，未標示豬肉原料原產地者違反食品安全衛生管理法第25條規定，依第47條第10款可處3萬元以上300萬元以下罰鍰; 標示不實者違反同法第28條第1項規定，依第45條第1項可處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

衛生局針對「新興冷凍」及「瑞騰國際」2家涉虛偽標記豬肉原產地的違規產品，曾出貨至新北下游餐飲業54家，經查現場皆已無案內批號違規肉品，經稽查詳細比對資料，這些業者並不知情，為產地標示不實的受害者，同時也不符消費者保護法公告店家的規定，因此未公布下游餐飲業者名單。

衛生局呼籲食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，並保存食品來源及流向憑證以備主管機關查核，並不得為不實的標示或廣告，衛生局持續定期與不定期執行稽查，違規者依法處辦。