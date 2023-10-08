今天是國慶連假第2天，根據國道即時路況顯示，上午9時國道大致順暢，不過高公局預估上午壅塞路段包含國1南向楊梅到新竹等7路段。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統、北向圓山到大華系統；國3南向土城到關西、快官到霧峰；國5南向南港系統到頭城；國10東向鼎金系統到燕巢系統。建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。

省道方面，公路局表示，今天省道易壅塞路段預計有銜接國道的快速公路，包含中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道路段、台88線五甲至鳳山路段。

省道車多路段包含台61線鳳鼻至香山及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段，觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段。

另外，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。（編輯：唐聲揚）1121008