巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」昨天突襲以色列，澳洲總理艾班尼斯今天譴責哈瑪斯「可憎的攻擊」，表示以色列有自衛的權利。紐西蘭總理今天也譴責哈瑪斯攻擊行動。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天早上接受澳洲廣播公司（ABC）節目訪問表示，哈瑪斯對以色列的攻擊是「可憎的攻擊、不分青紅皂白的」，平民成為攻擊的目標，許多人被扣為人質。這對以色列人來說是「非常黑暗的24小時」。

艾班尼斯說，他今早已與人在以色列的以色列駐澳洲大使談話，「正如你預料，他非常震驚，而這些行動仍在繼續」。他強調，以色列有權利保衛自己，這就是它正在做的事。

艾班尼斯表示，他截至今天上午所知資訊，位在那地區的澳洲人都是安全的，那裏還有澳洲國防軍人員，沒有澳洲人被捲入衝突。

紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）報導，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）今天表示，紐西蘭明確譴責哈瑪斯對以色列的攻擊。他說，我們對針對平民與挾持人質的行為感到震驚，這違反基本的國際人道主義原則。

希金斯說，紐西蘭將哈瑪斯列為恐怖組織，紐西蘭承認以色列自衛的權利。他也對局勢恐在未來幾天升級表達擔憂，呼籲各方克制，保護非戰鬥人員及維護國際人道主義法。

此前，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在社群媒體X發文表示，「澳洲明確譴責哈瑪斯對以色列的攻擊，包括不分青紅皂白對城市與平民的攻擊」、「我們呼籲停止這些攻擊，並承認以色列自衛的權利」、「澳洲敦促保持克制並保護平民生命」。然而，黃英賢使用的「克制」一詞遭到批評。