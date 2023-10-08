一名男子近日在網路分享，女兒長大交男友後，他在女兒心中已不再像以前那麼重要，女兒有需要時才會聯絡他、要求他跑腿，他感嘆自己成為女兒的工具人，直呼「女兒有男友就沒有最愛的爸爸了」，貼文吸引網友關注及討論。

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》回憶女兒小時候，總是對他說未來要嫁給他，但現實生活是女兒長大交男友後，他變成女兒的工具人。

原PO舉2個故事為例子，某日深夜2點，女兒打電話給他，要求他去載她，途中他問女兒「早上不是開車出門嗎？車呢？」女兒解釋，因男友家住比較遠，加上下雨天，只好把車給男友開，深夜沒車回家只好打電話給原PO，這讓原PO心有不甘，但最後還是被女兒撒嬌和言語打發。

原PO接著分享第二個故事，女兒某日下午打電話要求他幫忙將筆電送到指定地點，稱裡面有重要資料，當他送達目的地後，才發現筆電其實是女兒男友要的面試資料，讓他意識到自己在女兒心中的地位已不如過去重要，「以前當人家男友都不懂人家老爸的心情，現在當老爸了，女兒交男友心情完全不一樣，女兒有男友就沒有最愛的爸爸了，降級成工具人。」

不少網友紛紛留言，「這代表你們父女感情真的不錯」、「女兒懂事的話就不應該借車給男友開走，男方有尊嚴的話，也不可以把別人的車開走，讓女友自己另外想辦法」、「女兒男友下雨天把車開走，沒有考慮她怎麼回家，還有自己面試的重要資料竟然沒帶？從這2件事感覺男生為人處事不優」、「我覺得這位爸爸要稍微注意一下了！ 是不是女兒被男友當工具人？」