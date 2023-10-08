「翡翠騎士」日本學生開心享用小籠包、鹹酥雞、擔仔麵、珍珠奶茶以及含高雄在地食材的台灣美食，直呼「好吃」！（高市府提供）

高雄市政府舉辦歡迎派對，熱情歡迎「翡翠騎士」到高雄，台日學生開心交流，留下珍貴合影。（高市府提供）

高市府舉辦的歡迎派對精心設計，包括吹氣球遊戲、九宮格戳戳樂、台灣夜市乒乓球遊戲，以及拍貼機，都讓日本學生玩得不亦樂乎。（高市府提供）

接棒「橘色惡魔」，日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」受邀來台參與今年國慶演出，今（8）日下午「翡翠騎士」搶先將於高雄港7號碼頭展開在台首場演出，團隊昨晚抵達高雄，高市府設宴熱情款待，日本學生大啖小籠包、珍奶，大讚「歐伊系」，感受到高雄人的熱情。

昨晚148名翡翠騎士提前抵達高雄，高市府特別設宴舉辦歡迎派對，表達高雄迎接他們到來的最大熱情，現場找來「高雄熊」驚喜現身相迎，啦啦隊及熱舞表演瞬間炒熱派對氣氛，大型戳戳樂和台灣夜市乒乓球遊戲，更讓日本學生玩到停不下來。

現場準備小籠包、鹹酥雞、珍珠奶茶等知名台式美食飲品，高雄在地農漁產也入菜，包括甲仙芋頭酥、美濃蘿蔔糕、前鎮鮪魚、燕巢芭樂、旗山香蕉、岡山蜂蜜檸檬汁。高市府也邀請高雄在地青年攤商也準備珍珠豆花、富士山造型雞蛋糕等特色甜品，讓學生吃到最道地的台灣味、高雄味，令日本學生印象深刻，大讚：「食物非常好吃！高雄實在好熱情！」

高雄市副市長羅達生親自歡迎學生，代表高市政府致贈六龜山茶禮盒以及特別刻上「台日友好、高雄永遠為你們加油！」字樣的大港橋小夜燈。羅達生強調，高雄市政府非常重視與日本的交流，期待翡翠騎士這次來高雄演出，透過音樂深化台日友誼。

日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史受邀出席晚宴，樂見音樂牽起雙方友誼的橋梁。日本東京農業大學第二高等學校校長加藤秀隆致詞提及，很榮幸受邀到台灣演出，「感謝高雄直送旗山香蕉到日本群馬縣，讓日本學生又驚又喜，期待能透過音樂加深日本與台灣的關係。」

而在歡迎派對後，翡翠騎士也結伴前往行前就「許願」要好好逛逛的便利超商。門市特別準備小禮物，並列隊熱情以日文歡迎學生，讓學生感到驚喜，大喊「好貼心」！學生們熱烈討論，也採買不少台灣特有的零食、泡麵。

此次是日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部首度受邀來台，將於國慶大會演出。高雄市政府與文總合作，邀請「翡翠騎士」於國慶日前就先到訪高雄，讓南部民眾不用特地北上，也能親眼欣賞精彩表演，另也透過線上轉播，「高雄市政府」、「陳其邁」、「中華文化總會」官方臉書、「高雄市政府」、「陳其邁」YouTube官方頻道，都能同步觀看演出。