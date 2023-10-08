今年（112）雙十國慶焰火睽違9年重返台中，格外引發關注。市長盧秀燕曾預告，當晚焰火將長達36分鐘，是今年度最長的焰火盛會，足以讓人「看到眼睛抽筋！」此消息掀起熱烈討論，不少網友為了焰火無懼塞車，大喊「就算塞車也要去」。中市警察局則嚴陣以待，除實施部分道路管制，更將動員2000餘名警力及400名義交護30條主要道路交通車流。

盧秀燕曾在9月18日焰火試放後預告，雙十當晚正式焰火秀將長達36分鐘，「保證讓你大飽眼福，看到眼睛抽筋！」加上今年晚會卡司公布，包括金曲歌王Matzka、宅男女神安心亞、馬來西亞知名歌手黃明志、樂團滅火器、高爾宣等大咖藝人，網友紛紛留言：「36分鐘真的眼睛抽筋」、「這輩子沒看過這麼長的焰火」、「就算塞車也要任性一次」、「塞在路上看焰火也是種浪漫」、「為了焰火沒人能阻止我去台中」。

台中國慶焰火也邀請金曲歌王Matzka、宅男女神安心亞、馬來西亞知名歌手黃明志、樂團滅火器、高爾宣等大咖藝人到場助陣。(台中市政府提供)

為確保焰火施放安全及交通疏運順暢，台中市政府警察局10月10日凌晨0時至晚上22時，將於中央公園周邊，實施部分道路交通管制，管制路段包括凱旋路、中科路、經貿路及經貿五路等，呼籲民眾可多搭捷運、免費接駁公車，並走「人行專用通廊」。

市警局指出，其已規劃各項交通管制措施，並運用道路監錄設備針對台74線、國道一號臺中交流道、大雅交流道、南屯交流道等區域同步監測周邊道路交通流量變化，加強壅塞路段人車疏導，將動員2000餘名警力及400名義交全力捍衛30條主要道路交通車流順暢安全，並視交通狀況變化機動、彈性調整疏導作為，以點、線、面之方式快速疏導國慶焰火人潮、車潮避免壅塞。

此外，市警局也特別製作交通路線指引宣導圖卡，提供用路人最實用的交通訊息，並已上傳各新聞媒體、警局網站、臉書粉絲專頁、LINE各群組傳播。