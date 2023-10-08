國民黨總統參選人侯友宜日前於訪美期間，投書《外交事務》期刊（Foreign Affairs），主題為「台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案」。其中侯友宜提到，台灣是全球半導體產業鏈的重要成員，而強化台灣的產業鏈韌性也是他執政後的重點，針對美國的友岸外包政策，希望提升全球供應鏈強化面對突發事故時的承受及應變能力，侯友宜強調，台灣可在其中扮演好積極角色。

2024總統大選腳步接近，關鍵議題即為兩岸外交。身為最大在野黨─國民黨的總統參選人侯友宜日前於訪美期間，以「台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案」為題投書外媒Foreign affairs《外交事務期刊》，暢談其國防外交及兩岸政策，也是侯完整而非常重要的論述；但當時正逢國內爆發進口蛋爭議，相關內容未受到應有關注，或僅有片段呈現，《中時新聞網》經整理後採系列形式報導，讓國人深入了解重點內容有哪些。今為系列七。

侯友宜在投書中提到，台灣是全球半導體產業鏈的重要成員，而強化台灣的產業鏈韌性也是他執政後的重點。台灣海峽是全球貿易的重要樞紐，在後疫情時代國際經濟情勢已然轉變的情勢下，全球供應鏈不能只思考效率與成本，必須認真考慮製造與運輸風險等議題。

侯友宜表示，美國的友岸外包政策，希望提升全球供應鏈強化面對突發事故時的承受及應變能力，台灣可以在其中扮演好積極角色。未來台灣各種產業，包括半導體產業基於全球布局，也會積極前往友善國家投資、生產或研發。至於因產業性質或規模而無法對外投資的產業，政府將持續輔導其升級並強化與海外台商的連結，促成各產業一起成長，才能有利台灣的經濟發展。

侯友宜也強調，在面臨網路安全威脅時，政府應透過立法及與公私部門合作等方式，強化台灣的網路韌性，確保無論是天然災害或戰爭時，指揮鏈以及通訊不中斷。