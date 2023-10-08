高雄一名男子因為家庭發生問題，老婆在外面找新歡，常常不回家，他竟把怒氣發洩在路邊的車輛，拿棒球棍砸了20多輛車，警方獲報後趕到現場將人逮捕，但男子因為情緒失控，只能先強制送醫治療，後果也曝光了。

據《ETtoday新聞雲》報導，高雄有住戶聽到深夜傳出砸車的聲音，察看聲音源頭發現是旁邊的停車場，於是馬上打電話報警，警方到場後目擊一名男子拿球棒砸車，喝令停止卻無效，男子情緒相當激動，完全不聽警方勸阻，最後遭到強制送醫。

等到男子情緒穩定，得知有20多輛汽車損壞，還有受害車主提出毀損告訴，他才坦承原因，當初還在監獄服刑時，老婆就外遇，沒想到出獄後，對方依舊死性不改，這幾年來對象一個換過一個，自己為了小孩選擇包容，老婆卻完全感受不到，甚至天天不回家，愈想愈生氣，才會把怒氣發洩在車子身上。

對此，高雄阮綜合醫院身心內科主任胡學錦醫師推測，男子為了要圓滿一個家，長期選擇壓制，容易發生易怒失控的情緒反應，建議可以尋求身心科協助，透過諮詢來了解自身心理狀態，如果有失眠情況，也可以靠服藥改善，先讓自己恢復心理健康，才能面對家庭問題。