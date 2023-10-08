壽山動物園贈送百萬遊客澎湃賀禮。（高市觀光局提供）

彩繪胸章親子DIY體驗。（高市觀光局提供）

遊客欣賞街頭藝人表演。（高市觀光局提供）

高雄壽山動物園近來喜事連連，日前入圍「台灣建築獎」，國慶連假首日更迎來第100萬位來自台南的遊客。這名超級幸運兒可獲姊妹市熊本來回機票、高雄愛河場熱氣球搭乘券、免費暢玩動物園一整年及動物園專屬福袋等大禮，讓她直呼「非常開心」。

觀光局長高閔琳表示，「新動物園運動」致力於提升動物福祉，改造後的圈養環境除受獸醫師公會、建築師公會、自然生態學者代表認同外，整體空間也受公共工程金質獎肯定，壽山動物園自去年年底重新開園，受到廣大遊客喜愛與支持，不到1年即突破百萬參觀人次，創下新高。

高閔琳提到，未來動物園將持續優化，創造跨世代美好記憶。近日壽山動物園也從239件參選作品中脫穎而出，入圍建築師雜誌主辦的「台灣建築獎」複選名單內，與其他12件作品共同角逐最高榮耀。

壽山動物園去年底重新開園後，10月7日迎來第100萬位幸運遊客。幸運得主王小姐提到，因出生在高雄，小時候曾和爸媽一起到動物園，現住台南也有自己的孩子，趁連假帶著媽媽、弟弟、老公和小朋友出遊，沒想到自己會成為第100萬位的幸運遊客。

王小姐表示，經改造後的動物園，整體參觀環境對遊客及動物都變得更加友善，推著嬰兒車一樣暢行無礙，更感謝觀光局長加碼贈送目前尚未對外販售的「高雄熊」玩偶，紅通通的臉頰加上超萌的表情非常討喜，她也立刻拍照上傳FB與朋友分享。

此外，為歡慶遊園人數突破百萬，即日起至國慶日當天推出每日上下午各限額50組的親子DIY體驗，讓小朋友將親手繪製的圖案製成遊園紀念胸章，還有街頭藝人在園區與大小朋友驚喜相遇，歡迎大小朋友一起到動物園共度歡樂時光。