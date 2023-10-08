4位總統候選人的教育政見陸續出爐，但教育界人士看了後卻感到悲觀，他們表示，這些候選人並未看到台灣教育的真正問題，而只是想透過最簡單的方式，用「錢」及「加碼再加碼」來吸引選民，因此以後不管誰當選，台灣教育癥結依舊無解。

關於各總統候選人的教育政見，國民黨的侯友宜主張將國民教育經費編列下限提高1個百分點、5歲幼兒教育經費及投資加倍、補助私立大學學生學雜費到每年5萬元；民眾黨的柯文哲則主張，義務教育向下延伸至5歲、雙語師資公開培育、分科測驗115年起加考國文及英文。

民進黨的賴清德的教育政見是全面落實高中職免學費、每年定額補助私大生3.5萬元學費、擴大補助學生社團及青年組織；無黨籍的郭台銘則主張縮短公私立大學資源落差、逐步提升高教經費至總GDP的1％、推廣人人學AI及科科學AI。

國家教育研究院前院長林崇熙在個人臉書評論指出，這4位總統候選人的教育政見基本上就是「加碼再加碼」。他進一步說，如果問任何一位候選人：「你支持大學自主嗎？」相信回答都是肯定的。如果繼續追問：「你支持大學自主決定學費嗎？」各位想想，四位候選人會繼續支持「大學自主」嗎？

林崇熙指出，整個12年國民基本教育繼續卡在升學考試及競爭名校的窠臼中，聯考陰影數十年如一日，如此扭曲教育的重要問題，有哪位候選人會勇於面對呢？

台灣家長教育聯盟常務監事謝國清指出，初步看來，不論哪位總統候選人當選，都要花很多錢，不過，錢花得多的，恐怕不見得就是好的政策！他認為，總統候選人提出高中職免學費及減免大學學雜費，解決不了教育問題。

謝國清說，現在台灣的教育主要卡在國中升高中這個階段，因為學生忙著準備升學，導致很多教育理想難以落實。他建議，在國中生升高中階段，政府有必要推動真正的免試入學。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，從4位總統候選人的教育政見中只看到「錢」及「加碼」，這不能解決台灣現有的教育問題。他舉例，現在技職體系學生都在往升學之路走，以後台灣產業將缺乏技術人才；而雙語教育推動以來發展方向也歪掉，有必要重新檢討後進行調整。