62歲天王劉德華（華仔）是出了名的親民、謙虛有禮，圈內關於他的美談和高EQ更是多到說不完，不過劉德華有一回出席頒獎典禮時，女主持開玩笑稱他是「馬來西亞女婿」，讓他罕見變臉說：「你是不想活下去了吧？」不過劉德華下秒隨即露出招牌笑容，並展現高EQ回應，獲得全場狂讚。

馬來西亞是劉德華老婆朱麗倩的故鄉，而劉德華有次出席馬來西亞電影頒獎典禮擔任頒獎人，女主持人興奮說：「華仔，我們為什麼可以請得動你，會不會是因為你來這裡有回到家鄉的感覺？」劉德華無奈說：「你又要問這些，是嗎？」女主持人再追問：「怎麼樣？馬來西亞女婿。」劉德華沉默數秒後、變臉說：「你是不想活下去了吧？」

女主持趕緊換個方式問：「怎麼有天大的面子，請你過來頒獎？」劉德華高EQ回答：「今天大會邀請我來這裡頒獎給他們，我跟他們非常有淵源，因為我過去在TVB的日子，這2位陪伴我5年，所以我今天站在這裡，能夠為他們頒獎，我深感榮幸，況且還可以『回娘』家看看。」此話一出吸引全場拍手叫好。

這時女主持人再問：「你會不會順道回去探望親戚？」劉德華則點頭回答：「會的」，立刻讓主持群和觀眾都瘋狂，劉德華展現親民又高EQ的一面，更是圈粉無數。