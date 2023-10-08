擁有健康茂盛的頭髮是許多人追求的目標，有什麼方法能幫助頭髮長快一點？對此，桃園新竹聖宜診所醫師吳易儒分享，可透過多吃4種食物來幫助養髮，包括魚類、堅果和種子、雞蛋、綠葉蔬菜。其中她提到，綠葉蔬菜如菠菜和羅馬生菜，富含維生素A、 C，對頭髮健康至關重要。

吳易儒在臉書專頁「鼠鼠醫師 吳易儒｜桃園雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文表示，想讓秀髮更亮麗豐厚，多吃下列4種食物準沒錯：

1、魚類：尤其是富含Omega-3脂肪酸的深海魚，像是鮭魚、鯖魚和沙丁魚，對頭髮生長非常有幫助。Omega-3脂肪酸有助維持頭髮健康，促進頭髮生長和減少頭髮脫落。

2、堅果和種子：堅果如核桃、杏仁，以及種子像是亞麻籽、南瓜籽，皆富含維生素E、亞鐵質和Omega-3脂肪酸，這些營養素皆有助保持頭髮健康，促進生長。

3、雞蛋：雞蛋是一種優質蛋白質的來源，同時富含生物素，即維生素B7，對於頭髮健康和生長非常重要。食用雞蛋可以提供所需的蛋白質和生物素。

4、綠葉蔬菜：如菠菜和羅馬生菜，富含維生素A、 C，這些營養素對頭髮的健康至關重要。除此，綠葉蔬菜還含有亞鐵質，有助保持頭髮結構。

吳易儒表示，一般人每月頭髮可以長1～1.5公分，補充上述營養素可以幫助頭髮生長。另外，正常健康的作息，讓身體可以正常的運作，也可以協助頭髮長得更快。她並提醒，若有頭皮乾癢掉屑，或落髮問題，還是應諮詢專業醫師。