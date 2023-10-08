谷筱霜（右）在杭州亞運空手道對打女子50公斤級一路逆轉勝，順利衛冕金牌。（鄭任南攝）

杭州亞運8日晚間將迎來閉幕典禮，大會只剩水上芭蕾、空手道兩個項目有賽程，2018年雅加達亞運勇奪空手道女子對打50公斤量級金牌、中華隊本屆亞運最後奪金希望的空手道女將谷筱霜，在對打女子50公斤級一路過關斬將，最終的金牌戰谷筱霜在0比5落後下努力5比5追平哈薩克選手然格貝爾拜（Moldir Zhangbyrbay），比賽時間終了谷筱霜獲判定勝，拿到中華隊本屆杭州亞運第19金，總獎牌數中華隊19金20銀28銅。

16強賽谷筱霜開賽48秒就被阿拉伯聯合大公國對手阿杰米（Hawraa Alajmi）就率先得分，阿杰米隨後再接連取得分數，讓谷筱霜陷入0比4落後，一直努力尋求突破、爭取分數的谷筱霜發揮韌性，從1比6一路拚搏，在最後3秒追成6比6，最終獲判定獲勝；8強賽谷筱霜面對泰國選手集本素（Chanyanut Chippensuk），儘管又是開賽先失分，但這次谷筱霜很快就反擊，以一本開啟得分，隨後谷筱霜不斷進攻，比賽尾聲再拿到兩個一本，最終11比3大勝。

準決賽谷筱霜迎戰烏茲別克伊斯馬季拉耶娃（Shahrizoda Ismatullaeva），雙方直到進行到1分20秒，才由伊斯馬季拉耶娃先得分，跟著谷筱霜兩次有效得到2分超前，也帶動了自己的氣勢，再靠著一本、有技持續擴大分差，甚至把對手打到嘔吐，以8比2再奪勝，也收下金牌戰門票。

金牌戰仍是谷筱霜的對手先得分，0比5落後的谷筱霜努力找尋機會，先透過有效搶到1分，再用一本要到3分，剩11秒時對手犯規，倒數5秒谷筱霜5比5追平，最終谷筱霜最後0秒仍努力攻擊，最後獲判定勝利，連霸金牌！

中華隊空手道女將谷筱霜（右）。（鄭任南攝）