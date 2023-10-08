中國大陸大力發展電動汽車相關產業，據韓國今日公布的一項統計數據顯示，2023年1月至8月，韓國進口的大陸產電動汽車用電池同比增長114.6％，為44.7億美元，已遠超去年全年進口額的34.9億美元。韓媒指出，電動汽車電池已成為韓國對中貿易的主要逆差品目之一。

韓聯社8日引述韓國貿易協會的統計數據報導，韓國今年的電動汽車電池進口總額為46.3億美元，其中大陸產占97％。而同期韓國電動汽車電池對中出口額為6600萬美元，同比腰斬。由此，電動汽車電池對中貿易逆差近6兆韓元，成為主要逆差品目之一。

據業內人士分析，主要原因是有越來越多的韓國車企為降低產品價格而選擇使用大陸產磷酸鐵鋰（LFP）電池。業內人士認為，預計LG新能源、SK On、三星SDI等韓國電池廠商也將正式開始量產LFP電池，但在截止到2026年的「空白期」內，陸產LFP電池的進口將繼續擴大。

另據統計，韓國8月自中國大陸進口電動汽車為2.5億美元，同比大增155.6％。其中包括由特斯拉大陸工廠製造、搭載陸產LFP電池的相對低廉車型。

韓國貿易協會供應鏈分析組長金慶勳（音譯）表示，今年第1季進行調查當時，自中國大陸進口電動汽車電池中的85％是與韓企之間的貿易，目前韓國企業之間的相應貿易減少，陸企出口的LFP電池增加。他認為，在入門級電動車型擴大使用LEP電池的情況下，預計該趨勢還會持續一段時間。