Vic（左起）、丫頭、森田成立快電商業績驚人。（快電商提供）

副業女王丫頭（詹子晴）攜手網紅CEO森田、Vic陳雋希成立快電商邁入第2個年頭，締造驚人業績，光是2023至今已突破10億營業額，在服務顧客經驗中，若遇到奧客，會如何教授同事處理？丫頭形容：「把奧客看成金元寶，他願意消費是讓公司營收更漂亮。」

這次在雙十連假期間，快電商從網路販售正式跨足實體通路，即日起至10日在台中新光三越中港店成立快閃店，3人特別南下當起一日店長，丫頭親自督軍到台中， 自認是怎麼樣的闆娘？丫頭笑回：「我是負責任帶動歡樂氣氛，我們三個老闆才會非常互補。」

問起過往週年慶的瘋狂購物經驗，丫頭直呼：「非常喜歡週年慶，因為很多優惠平常都沒有，而且可以集點，我非常熱衷集點或是湊優惠。」

森田身為在地台中人，開心表示：「回到家鄉開設實體店面很感動！我自己非常喜歡，這是我成長的地方。」更霸氣喊話，周年慶力拚破百萬業績，明年也要在台中成立快電商總部。