國慶連假首日，高雄湧入不少人車潮，但1輛小客車行經前鎮區中山凱旋路口時疑因搶快通過路口，結果遇到紅燈，導致車身無法完全通過路口停於輕軌軌道上，輕軌司機員見狀緊急鳴按喇叭，但小客車也進退不得，變成輕軌等車通過窘況。警方表示，若調查違規屬實，可依《道路交通管理處罰條例》開罰，最高可處3000元。

民眾拍下7日下午，輕軌行經前鎮區中山凱旋路口準備進前鎮之星站時，當時有小客車右轉準備過路口，未料碰上紅燈，不但自己無法通過路口，更因車尾停於輕軌軌道上，害得輕軌列車也無法通行，輕軌司機員也不斷鳴按喇叭，但小客車也進退不得，待綠燈後才能通行。

轄區前鎮分局調閱監視器發現，事發於7日下午4時40分許，依據《道路交通管理處罰條例》第58條3項「行至有號誌之交岔路口，遇有前行或轉彎之車道交通擁塞而逕行駛入交岔路口內，致號誌轉換後仍未能通過，妨礙其他車輛通行」可處600元以上1200元以下罰鍰；另同法第45條1項17款「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

高雄捷運公司表示，該案為小客車未保持適當車距，違規在禁止暫停區域停等紅燈，導致尾端侵入輕軌行經動線，高捷公司呼籲，汽車行經該中山凱旋路口，建議如已有前車在第一排等候，切莫再往前跟車，違者可依道路交通處罰條例視情況開罰，或依大眾捷運法第50條，處3000元以上，7500元以下罰鍰。