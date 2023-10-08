距離2024大選剩不到100天，中廣董事長趙少康今（8）日再度發出「戰鬥藍」動員令，預告將集結高雄市前市長韓國瑜、國民黨台南市前議員謝龍介等人在內的所有力量，爭取立委席次過半，贏回國家的未來。

趙少康今在臉書發文指出，去年九合一大選期間，戰鬥藍展現了極大凝聚力，總當選率高達87.9%，在台北市更繳出所有成員都當選議員的亮眼成績。而在這場選戰中，民進黨全面潰敗，即使在本命區南台灣，得票數也大不如前，趙少康認為，這代表民眾眼睛是雪亮的，對民進黨的倒行逆施已厭惡到了最高點。

然而，2024大選由於在野陣營目前分裂，導致許多支持者沮喪、立委參選人焦慮，民進黨總統參選人賴清德更打算「躺著贏」，因此，趙少康提到，這時戰鬥藍積極進取、奮發向上的精神，就必須再次點燃，所以他決定，周三（10／11）將重啟戰鬥藍輔選列車，集結韓國瑜、謝龍介等人，在各地造勢宣講，爭取人民支持。

趙少康表示，2024大選對中華民國的未來至關重要，立委席次如果沒過半，總統形同跛腳，因此，雖然外界總是關注著總統選舉藍白會不會合作，但在野立委席次是否過半同樣重要。最後，趙少康也向戰鬥藍支持者喊話，要他們別灰心，只要團結不放棄，一定可以展現沛然莫之能禦的力量，達成政黨輪替、國會過半的目標。