范瑞君 （右）接受李四端專訪。（MOMOTV提供）

女星范瑞君近日接受《大雲時堂》主持人李四端專訪，表示透過表演的過程認識自己，她坦言有社恐症。談到入圍金鐘最佳女配角《額外旅程》的角色秒哭，淚灑攝影棚。她也透露曾經害怕死亡，經常寫遺囑給小孩，這當中的轉念過程。

范瑞君在《額外旅程》飾演一個老公等待器捐的老婆，性格自私，加上心理生病，看到電視上有人發生車禍，只想著對方的器官能不能為家人使用，而這種自私源自於害怕失去丈夫及對丈夫的愛，內心恐懼、害怕失去家人，失去之後怎麼辦？為了家人希望另外一個人失去生命來救活丈夫，於是在兩者之間煎熬與拉扯，也因為同理心，她邊說邊哭，馬上進入角色狀況飆淚，令人印象深刻。

談及表演功力如何磨練？她表示靠練習，生活當中必須隨時記得很多狀況，像是開心有很多種，打造一個情感的儲存庫，抓住感覺擴張它。

范瑞君以前非常害怕死亡，經常寫遺囑給小孩，從害怕到感覺有趣的心理過程就是轉念，36歲生小孩之後顧念身體健康，希望可以陪他們久一點，或者是好死一點，讓他們不要有負擔。

對於小孩的生命教育，范瑞君因為有很多話想要對小孩說，所以她第一次寫遺囑，寫得痛哭流涕、廢話連篇，就是媽媽有多愛妳，妳將來怎麼樣，長大怎麼樣，交男朋友如何等等，就像訣別書。

過幾年之後改了遺囑，變得簡單，「不管媽媽在不在，都希望妳們健康、樂觀和開心」。3、4年前寫了最後一個版本，今年到大陸巡演有檢查過一次，發現沒有需要修改，內容大概是交代保險、基金等事宜，在自己想像的範圍內無愧於自己。