男子象棋比賽成為本屆大陸第200金。（新華社）

杭州亞運地主大陸隊在閉幕前夕摘下第200面金牌，改寫亞運會60多年的歷史紀錄，自從首屆1951年舉辦以來，這是首次有單一代表團能夠摘下200面金牌。大陸1974年才首次參加亞運，1982年新德里亞運開始就固定是每屆的第1名，1990年北京亞運183金創紀錄，接著是2010年廣州亞運199金，這次杭州亞運再攀高峰。

由於金牌實在太多了，大陸主流媒體不可能每個金牌都報導，反而是爆冷只拿銅牌的賽事博得更多版面（例如男子籃球）。象棋項目原先也很難上新聞，碰巧男子個人決賽鄭惟桐拿到代表團第200金（決賽兩人都是大陸選手），這才獲得敲鑼打鼓的宣揚。

顯然在爭取獎牌方面，地主隊伍佔據相當大的優勢，還可以有自選項目。中華隊1998年創下19金最高紀錄，該屆曾爭取主辦權（台北市）可惜失敗，不然突破20金應無問題。另外總獎牌數比起20年前也是大幅增加，1998年曼谷亞運有377個賽事，本屆杭州亞運擴充到481個，香港本屆8面金牌亦追平隊史紀錄。下一屆2026年亞運將在日本舉行。