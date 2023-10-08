伊朗女權人士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）在獄中慶祝獲得諾貝爾和平獎。美國總統拜登促伊朗政府立即釋放她，伊朗外交部則譴責，主辦單位頒獎給她具有政治意涵。

穆哈瑪迪家人今天告訴法新社說，她與德黑蘭監獄中其他牢友一起「慶祝」她得獎。

家人表示：「納吉斯（穆哈瑪迪）和她的獄友們欣喜若狂，在牢房裡慶祝這一勝利。」

現年51歲的穆哈瑪迪一名記者，也是人權運動人士，因投身反對強制婦女戴頭巾和反對死刑的維權運動，過去20年大部分時間一直反覆進出監獄。

諾貝爾和平獎宣布後，美國總統拜登呼籲伊朗釋放穆哈瑪迪，稱讚她具有「不可動搖的勇氣」。

伊朗人獲得諾貝爾和平獎，穆哈瑪迪是第2位；20年前人權律師艾巴迪（Shirin Ebadi）因「致力民主與人權」獲頒和平獎。

穆哈瑪迪在艾巴迪所創的「人權捍衛者中心」（Defenders of Human Rights Centre）擔任副主席。

聯合國敦促伊朗當局，釋放穆哈瑪迪及所有被囚禁的人權捍衛者。

伊朗則是譴責這個和平獎為諾貝爾委員會「具有偏見和政治意涵」之舉。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）透過聲明表示：「我們注意到諾貝爾委員會把和平獎頒給了一個因為再三違反法律和犯罪行為而遭定罪的人。」

卡納尼說：「我們譴責這種具有偏見和政治意涵的舉動。」

穆哈瑪迪的17歲兒子阿里．拉馬尼 （Ali Rahmani）在法國巴黎舉行記者會時表示，「我為母親感到非常、非常驕傲，我十分高興。」

穆哈瑪迪的丈夫塔吉．拉馬尼（Taghi Rahmani）也從事人權運動，過去曾為政治犯，他說：「納吉斯明知這會讓她陷入困境，但她接受這種風險。」