造成今年7月間嘉義和聯境金虎爺會活動發生大爆炸，害28人受傷的趙姓嫌犯落網遭到收押，檢警在其住處起獲大批化學物品、槍械。駭人的是，警方搜索時，找到記滿厚厚各種製作爆裂物方法的筆記本，他聲稱製作爆裂物資訊全是上網蒐集而來，但卻堅持不談犯案動機，懷疑是進行試爆才發生這起慘劇。

嘉義和聯境金虎爺會7月15日晚上在金山路、永樂一街封街辦嘉年華會，當晚約9時56分許突 然爆炸，現場鮮血淋漓，造成28名民眾被細碎金屬片砸到輕重傷，最小傷者年僅2歲。

嘉義市警方在趙嫌住處查獲大批化學物品、槍械。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉市傳真）

警方在現場未尋獲爆裂物啟動器、定時器等相關物證，警、消對爆炸原因有不同看法，案情膠著，但警方調閱無數監視器、民眾手機、主辦方空拍機，從畫面交叉比對，尋找蛛絲馬跡，鎖定趙嫌行跡可疑，6日到趙嫌民生南路的透天厝住處搜索。

警方指出，趙嫌當晚提著深色紙袋進入舞台表演區旁的綠地樹下，即案發現場，停留不到1分鐘即快速離去，而手上已沒有手提袋，行跡可疑，再循線暗中查訪，認為他涉嫌重大，持搜索票到其住處搜索、逮捕。

警方調查，40歲趙嫌無業，有小孩，目前未婚，有槍砲彈藥前科。警方還在現場查獲硫磺、甘油等10多種化學物品、試管，有如化學實驗室，還有大批槍械，初步研判是空氣槍，是否有殺傷力須送鑑定查驗。

檢警將趙男依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物及刑法公共危險、殺人未遂等罪嫌逮捕偵辦，檢方認為趙嫌所犯為5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、滅證之虞，向嘉義地院聲請羈押獲准。