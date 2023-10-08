苗栗縣長鍾東錦與老寶貝開心互動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

重陽節將屆，苗栗縣政府近日密集展開百歲人瑞慰訪活動，縣長鍾東錦等人近日到苗栗市嘉盛里慰訪101歲鄧温登妹老寶貝，致贈人瑞敬老禮金、禮盒，轉贈總統府滿百人瑞敬老狀及衛生福利部金鎖片，祝賀老寶貝們在期頤之年，能福壽安康，平安喜樂。老寶貝也分享她喜歡小酌、酷吃辛香料等促進新陳代謝的養生秘訣，讓縣長等人留下深刻印象。

縣長鍾東錦、夫人陳美琦及副縣長鄧桂菊等3人，近日分別到各鄉鎮市慰訪百歲人瑞，7日縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍、議員孫素娥、曾美露、鄭碧玉、許櫻萍、余文忠、張志宇、楊明燁、苗栗市代會主席陳仁杰、市代謝長慶、嘉盛里長傅菊蘭、縣府社會處長楊文志等人，連袂慰訪嘉盛里101歲的鄧温登妹，由人瑞的兒媳陪同接待。

縣長鍾東錦跟老寶貝親切寒喧、話家常，稱讚她除了膝蓋退化需助行器輔助外，依舊耳聰目明，精神很好，尤其老寶貝兒子透露，媽媽長年喜歡小酌、喜愛吃蕗蕎和嫩薑等食物，促進新陳代謝，讓她看起來精神百倍、開朗有活力，跟縣長聊天時條理分明，還熱情要請縣長留下來共進午餐。

鍾東錦除致贈人瑞敬老禮金每人1萬元整及敬老禮盒外，並轉贈總統府滿百人瑞敬老狀及衛生福利部社會及家庭署金鎖片，稱讚老寶貝家庭和樂、值得仿效的典範；他強調，縣內百歲人瑞的故事，是時代的縮影，也是人生的寶典，他們的智慧與生活經驗更是值得我們學習與借鑑。

10月23日是農曆九月初九重陽節，也是華人傳統登高敬老的日子，經統計苗縣計有122名百歲人瑞，若依人數來看，高壽破百者大多集中在苗栗市、後龍鎮、頭份市及竹南鎮。

「長命百歲」隨著醫療進步，對現在的人來說，早已不再是遙不可及的夢，健康老化更重要，所以設置社區照顧關懷據點為鍾縣長上任以來致力推動之重要項目之一，目前已設置210個據點，布建率76％，朝向一村里一據點設置為目標。

另結合教育處幸福學院、原民中心文化健康站建構『福栗佈老樂活園』服務網絡，期能讓長輩就近得到適切的社福資源，期望透過在地化服務，參與健康促進活動以延緩老化，實現在地老化理想與目標，也彰顯本縣敬老、尊老之意。

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