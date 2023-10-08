車輪見證假期出遊熱度。全球自駕遊平台「租租車」7日發佈《2023「十一」假期全球自駕遊報告》顯示，大陸中秋國慶假期期間，境內自駕遊訂單年增率高達120％，出境自駕遊訂單更是爆增3980％，較「五一」假期增長6倍。

值得關注的是，搭夥旅遊成為亮點，約上老友進行閨蜜遊、兄弟遊，叫上親戚進行家族遊，既能分享旅行樂趣也能分擔旅途費用。假期期間，租用SUV／MPV車型的用戶增長明顯，其中SUV年增62.4％、MPV年增64.3％。「租租車」平台負責表示，不少租車者看來，租SUV或MPV車型能享受更大的空間，多載一個朋友也能進一步分攤路費，控制旅行成本。

根據該報告顯示，廣州在中秋國慶假期最火的國內目的地城市中排名第三，僅次於烏魯木齊、成都。除熱門目的地外，更多用戶鍾情「反向旅遊」，包含伊犁、宜賓、陵水、阿克蘇、齊齊哈爾、莆田、連雲港、張掖、赤峰、普洱等地客流增長較快。

觀察國際方面，熱門目的地城市包括墨爾本、奧克蘭、曼谷、基督城、迪拜、倫敦、洛杉磯、雪梨、普吉島、米蘭。多個小眾潛力目的地同樣受到大陸遊客追捧，如冰島的凱夫拉維克、挪威的貝根、格魯吉亞的第比利斯、土耳其的開塞利與挪威的埃沃內斯等地。

根據《羊城晚報》引述報告，得益於8天假期，遊客遊玩的天數更長、出行距離更遠，國內租車平均租期去年同期增長0.62天，國際租車則較2019年增長0.51天。