因大陸房市9月、10月的消費額往往高於其他月份，向來有「金九銀十」的說法。然而，今年大陸35個代表城市日均商品住宅成交面積較2022年同期下降兩成左右，專家分析，受中秋、十一假期時間較長、出行需求大幅攀升等因素影響，導致今年大陸房市「銀十」開局平淡。

中新社報導，中指研究院7日發布數據顯示，今年中秋、十一假期期間，大陸各地開發商推盤積極性提升、項目優惠力度加大，新樓盤到訪量較節前有所增加，但在假期爆發式出遊及房市信心未明顯修復等影響下，除核心城市或成熟區域樓市熱度較高外，整體成交表現平淡。

該機構數據顯示，2023年中秋、十一假期期間（9月29日至10月6日），大陸35個代表城市日均商品住宅成交面積，較去年國慶假期（10月1日至7日）及2019年假期下降兩成左右。

報導指出，北、上、廣、深、杭等5大城市在假期期間房市大多表現平淡。先看北京，中指研究院高級分析師范詒傑表示，9月下旬以來，北京房市「新政效應」回落，房市趨穩。中秋、十一假期期間，北京新房認購654套、6.91萬平方公尺，日均認購量同比分別下降4.0％和7.3％，表現相對平穩。

再看上海，中指研究院上海數據總經理張文靜表示，受民眾大量選擇出遊等影響，中秋、國慶假期上海成交商品住宅624套，同比下降25.4％；廣州房市熱度相對較高。中指研究院華南地產研究主管陳雪強指出，受到推盤量明顯增長等影響，黃金周期間，廣州網簽商品住宅15.7萬平方公尺，較2022年同期日均增加13.2％。

深圳房市依然低位運行，僅少數網紅樓盤熱銷。陳雪強透露，9月29日至10月6日，深圳新建住宅成交336套、3.45萬平方公尺，與節前一周相比分別減少42％和41％；另據中指研究院華東常務副總經理高院生介紹，受亞運「分流」影響，9月29日至10月6日，杭州僅5個項目開盤選房，整體去化表現平淡。